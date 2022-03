Roma, la metamorfosi di Kumbulla: da esubero a miglior difensore

L’ex Verona questa sera taglierà il traguardo delle 50 presenze in maglia giallorossa. Nel 2022 è il miglior centrale per rendimento

Marash Kumbulla è il nuovo pilastro della difesa giallorossa. Chi l’avrebbe mai detto? Probabilmente dopo la trasferta di Bodo nessuno. L’ex Verona si è preso la Roma a suon di ottime prestazioni soprattutto nel 2022. Arrivato nel 2020, con una valutazione altissima di circa 30 milioni di euro. E' stato il primo grande acquisto dei Friedkin, che poteva dimostrarsi anche il primo bluff della nuova gestione. L’anno scorso, a causa di qualche infortunio di troppo, ha visto il campo 21 volte e non sempre da titolare. Il difensore albanese questa sera raggiungerà le 50 presenze in maglia giallorossa, ha convinto Mourinho rispetto agli altri “desaparesidos”. Ha anche elogiato il lavoro dello Special One: "Per un giovane è una grande opportunità lavorare con lui, sto imparando molto soprattutto caratterialmente. Mi trovo bene, apprezzo le persone sincere come il mister". Non è un caso che la Roma ha preso l’unico gol nelle ultime 4 senza di lui ad Udine. Adesso anche il tecnico portoghese non può fare a meno di lui: "Kumbulla ha capito, è un professionista, è un ragazzo che lavora sempre con grandissima voglia di migliorare”.