Roma, la mascotte della Real Sociedad regala un peluche a Dybala

Simpatico siparietto tra la mascotte della Real Sociedad (Txurdin) e Dybala. L'argentino lo ha salutato e dopo uno scambio di battute in spagnolo ha ricevuto in regalo il peluche. Il rapporto positivo tra i due club continua, infatti anche a Roma la mascotte era stata accolta con entusiasmo da Romolo. I giallorossi scenderanno in campo tra qualche ora e il numero 21 va a caccia della prima rete europea in trasferta. Paulo ha timbrato il cartellino solo all'Olimpico in questa stagione.