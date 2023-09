Roma, la maglia replica ufficiale costa quattro volte meno: prezzo e dove acquistarla

Il ritorno allo sponsor Adidas ha generato la nuova divisa della Roma 2023/24, che ha riscosso un enorme successo tra i tifosi giallorossi. Un riscontro evidente, balza all'occhio sia all'Olimpico nelle partite casalinghe che ne in altre occasioni come lo sbarco di Lukaku a Ciampino. Nonostante i prezzi dei kit di Serie A abbiano da anni raggiunto cifre importanti. Ma a tal proposito la Roma, come altri club italiani e non solo, ha autorizzato e avviato una sorta di mercato parallelo delle divise da gioco. Si tratta delle cosiddette 'repliche ufficiali', ovvero delle riproduzioni autorizzate delle maglie 'premium', disegnate e prodotte dallo stesso club giallorosso. Ovviamente il materiale è diverso, ma soprattutto lo è il prezzo. Basti pensare che la divisa normalmente costa 100 euro , più 20 per l'eventuale personalizzazione e altri 5 facoltativi per la scrita 'SPQR'. La replica, invece, costa addirittura 29,90 euro ed è acquistabile su Amazon, nella sezione dedicata allo store AS Roma.

Una sorta di 'partnership', con il club e Adidas che producono e mettono a disposizione della nota piattaforma di shopping online. In questo momento, dando uno sguardo alla pagina interessata, sono in vendita a 29,90 euro le maglie replica già personalizzate con i nomi di Lukaku, Dybala, Pellegrini, Aouar e Smalling. In alternativa è possibile anche scegliere la divisa senza il nome del calciatore sulle spalle. In tutti i casi, però, è già presente anche la scritta 'SPQR' che sta accompagnando la squadra di Mourinho in assenza del main sponsor. Un mercato ufficiale e parallelo, ma alla portata di tutti. In questo modo la Roma va incontro alle necessità di ogni portafoglio e ovviamente combatte il fenomeno diffusissimo della contraffazione di prodotti ufficiali. Incremendando la possibilità di introiti, a differenza di quanto accade con il 'mercato nero'. Le maglie replica ufficiali, inoltre, sono disponibili anche negli store 'fisici' ufficiali, ad esempio i Fan Village o in altri rivenditori privati per la città. Una strategia attuata anche da altre società in Italia come Inter, Juve, Milan e Napoli ma già largamente praticata nel resto d'Europa. In primis in Inghilterra.