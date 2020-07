Roma, la maglia pre-match 2020/21 già in vendita: è ispirata al Pantheon – FOTO

L’annata della Roma non è ancora terminata ma, sul sito voetbalshop.nl, è già possibile acquistare le maglie pre-gara che gli uomini di Fonseca utilizzeranno il prossimo anno: t-shirts ispirate al Pantheon con il nero come colore predominante e dei quadrati giallorossi per tema principale. Le magliette, attualmente, sono acquistabili per un prezzo di 59,99 euro. I tifosi potranno dunque aggiungere al carrello anche questa nuova maglia, oltre alla prima divisa della stagione 2020/2021.