Roma, la maglia home cambia stile: arancione per nomi e numeri – VIDEO

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nei giorni scorsi, la Roma ha svelato oggi nuovi dettagli della maglia Home per la stagione 2025/2026, firmata Adidas. La divisa, che ha già raccolto grande entusiasmo tra i tifosi, combina stile classico e forte identità romanista, a partire dalla tradizionale tonalità profonda di rosso e dal colletto dal gusto retrò. Attraverso un video diffuso sui canali ufficiali del club, è stata mostrata in anteprima la personalizzazione della maglia, con una novità estetica evidente: nomi e numeri di gioco saranno in arancione acceso, una scelta cromatica che richiama direttamente l’estetica giallorossa degli anni ’80, reinterpretata per la nuova stagione. Un ulteriore dettaglio che ha attirato l’attenzione è la presenza del logo della Roma - con la Lupa Capitolina e la scritta “ROMA 1927” - integrato all’interno del numero di maglia. Un inserto che unisce tradizione e innovazione, rafforzando il senso di appartenenza e la continuità storica del club. La nuova maglia rappresenta così un equilibrio tra passato e presente: da una parte l’arancione vivace, in netto contrasto con le recenti grafiche più minimaliste, dall’altra il desiderio di celebrare le radici romaniste in ogni elemento del kit. Ora l’attesa si sposta sulle versioni Away e Third, che dovrebbero essere svelate nelle prossime settimane e potrebbero riservare altre sorprese.