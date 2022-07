Roma, la maglia di Dybala è già in vendita negli store: scelto il numero 21

Sono passati pochissimi minuti dall'annuncio ufficiale di Paulo Dybala e la Roma ha già messo in vendita la maglia della "Joya". Alla fine l'argentino ha scelto la maglia numero 21 e non la 10 che Totti gli aveva offerto. Sul sito è possibile acquistare la prima divisa della stagione 2022/2023. I prezzi variano dai 90 ai 110 euro, mentre quella per i bambini 70. La personalizzazione fa aumentare il costo di 20 euro e con 10 euro in più si può aggiungere la patch della Serie A. Nei Roma Store in giro per la capitale sarà possibile comprarla a breve e verrà esposta. Nei prossimi giorni è previsto anche l'annuncio della seconda maglia che sarà bianco con il colletto giallo rosso.