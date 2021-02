Roma, la lista per l’Europa League: c’è Edin Dzeko, entra anche El Shaarawy

Chiuso il calciomercato, è tempo di consegnare la lista aggiornata anche per l’Europa League. La Roma se la vedrà con lo Sporting Braga a febbraio nei sedicesimi di finale, con qualche arma in più in rosa: la novità è ovviamente quella di El Shaarawy, ma soprattutto la conferma è la presenza di Edin Dzeko. Out invece Fazio e Jesus, ai margini del progetto tecnico di Fonseca, oltre a Pastore.. Non ci sono neanche Zaniolo e Reynolds, che possono essere inseriti in lista B. Ecco la lista A del club giallorosso, pubblicata sul sito ufficiale:

Bryan Cristante

Bruno Peres

Amadou Diawara

Edin Dzeko

Stephan El Shaarawy

Daniel Fuzato

Roger Ibanez

Rick Karsdorp

Marash Kumbulla

Pau Lopez

Gianluca Mancini

Borja Mayoral

Antonio Mirante

Henrikh Mkhitaryan

Lorenzo Pellegrini

Carles Perez

Pedro Rodriguez

Davide Santon

Chris Smalling

Leonardo Spinazzola

Jordan Veretout

Gonzalo Villar