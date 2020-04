Roma, la lettera della squadra al club: “Speriamo di aiutare la società per ripartire al meglio”

E’ ufficiale la notizia della rinuncia a 4 mesi di stipendi in casa Roma per aiutare il club a fronteggiare la crisi da coronavirus. Nel comunicato giallorosso è stata anche pubblicata la lettera che i giocatori hanno indirizzato al Ceo Guido Fienga: “Scriviamo per esprimere il nostro sostegno alla Società per tutto quanto sta facendo in questo periodo al fine di superare le difficoltà create dall’emergenza Covid-19. Noi giocatori siamo pronti a riprendere a giocare appena sarà possibile dando il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ma ci rendiamo anche conto che tutto ciò non basterà a far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza in corso. Con la speranza di fare qualcosa che aiuti la Società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo, abbiamo deciso di fare questa proposta finanziaria. Confermiamo inoltre tutto il nostro supporto alle iniziative della Roma e di Roma Cares per aiutare chi si trova in difficoltà a causa del virus. Forza Roma!”.