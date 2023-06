Roma, la Lega Serie A celebra Cristante: è il re dei tackles

Cristante è un punto cardine della rosa di Mourinho. José lo considera uno dei suoi fedelissimi e non ne fa mai a meno. Pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità del rinnovo fino al 2027 e Bryan si prepara a prendere in mano il centrocampo anche il prossimo anno. La Lega Serie A ha celebrato il numero 4 pubblicando la classifica dei giocatori con più tackles. L'ex Atalanta è il primo con 113, al secondo posto più distaccato si trova Bremer con 92. Cristante negli ultimi anni è diventato un punto fermo anche per la Nazionale italiana. Con la Roma non ha mai riposato e non si tira indietro nel momento del bisogno giocando anche come difensore centrale.