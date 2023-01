Roma, Dybala e Smalling: “Non si molla mai”. Zalewski: “Un punto pesantissimo”

La Roma si prende un punto importantissimo contro il Milan a San Siro. I giallorossi, sotto 2-0 al minuto 87, rimontano grazie ai gol di Ibanez e Abraham. Sui social i calciatori romanisti hanno esultato per il pareggio ottenuto nel finale in uno scontro diretto per la Champions League. "Un punto pesantissimo, in uno dei templi del calcio. Avanti Roma, avanti noi". Queste sono le parole di Nicola Zalewski sul suo profilo Instagram. Spinazzola ha postato una bella foto dell'esultanza a fine gara: "Grande reazione di squadra. Grande gruppo". Volpato ha mandato un messaggio ad Abraham, autore del pareggio al minuto 93: "Tammy te l'ho detto... Di nuovo". Il centravanti inglese ha postato tre scatti su Instagram mentre esulta. Smalling e Dybala in coro: "Non si molla mai". Ibanez su Twitter: "Ci crediamo sempre fino all'ultimo".