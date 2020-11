Roma, la gioia è social. Veretout: “Nessuna partita è banale, questione di mentalità” – FOTO

La Roma supera in scioltezza il Cluj per 5-0. Fonseca registra gli ottimi segnali da tutta la squadra, un Borja Mayoral sbloccato in zona gol, l’esordio di Milanese e la rotazione dei titolari scesi in campo dal primo minuto. Come Jordan Veretout, che gioca un ottimo primo tempo prima della staffetta nell’intervallo con Lorenzo Pellegrini: “Nessuna partita è banale, ogni vittoria è importante. Questione di mentalità”, sottolinea il centrocampista francese su Twitter. Gli fa eco Leonardo Spinazzola su Instagram: “Concentrati e determinati sin dal primo minuto per assicurarci un’altra bella vittoria in campo europeo. Daje!” Tocca poi anche a Cristante, che usa una sola parola: “Squadra”.