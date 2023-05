Roma, la Fan Zone è in allestimento: apre domani alle 11. Ecco come arrivarci

BUDAPEST - Domani la Roma ha un appuntamento con la storia. Alle 21 affronterà il Siviglia nella finale di Europa League alla Puskas Arena. Tra ieri, oggi e domani, saranno circa 20mila i tifosi che raggiungeranno Budapest per dare alla squadra quella spinta in più che è stata fondamentale nelle grandi sfide. Per l'occasione l'Uefa ha allestito uno speciale Fan Meeting Point dedicato ai tifosi giallorossi, che sarà situato al City Park (nella zona di Varosliget a pochi passi da Piazza degli Eroi nel cuore di Budapest) e sarà aperto dalle ore 11 di domani. Il luogo è indicato come punto di raccolta per dirigersi verso la Puskas Arena. Qui sarà possibile svolgere attività come Foot Tennis e biliardino, ma anche mangiare, bere e ricevere informazioni utili per il raggiungimento dello stadio. Per muoversi dal Meeting Point verso la Puskas Arena, non sono previste navette, ma partirà un corteo tre ore prima del fischio d'inizio della gara. Tutte le altre informazioni di accessibilità sono consultabili all’interno dell’APP UEFA Europa League, nella sezione “Guida Evento, Accessibilità”