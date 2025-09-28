Roma, la Curva Sud stuzzica i laziali: “Il gol di Pellegrini il vostro incubo”

La Roma è in campo contro il Verona e finora conduce grazie al gol di Artem Dovbyk al 7' del primo tempo. La Curva Sud, però, non dimentica il derby vinto una settimana fa contro la Lazio. Nel settore giallorosso, infatti, è stato esposto uno striscione provocatorio verso i tifosi biancocelesti: "Sarà l'incubo che perseguiterà i anche i vostri nipotini...il gol sotto la Nord di Lorenzo Pellegrini". Un riferimento diretto alla rete del capitano, che dopo la partita aveva commentato con ironia il suo speciale feeling con quella porta: “Quattro gol nei derby, tutti sotto la Nord. Mi manca fare un gol di là, vorrei continuare la corsa e festeggiare con la mia gente. Ma va bene lo stesso, andrebbe bene anche sotto la Tevere se ci mettessero la porta”.