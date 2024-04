Roma, la Curva Sud scopre la coreografia della Nord: “Finalmente hai scritto Lazio”

Il settore giallorosso ha esposto uno striscione per far capire che la scenografia dei laziali era stata scoperta in anticipo

Redazione 6 aprile 2024 (modifica il 6 aprile 2024 | 18:32)

Botta e risposta tra Roma e Lazio sul campo, ma anche sugli spalti. Le due curve prima del fischio d'inizio hanno esposto le scenografie, ma quella della Curva Sud è arrivata in ritardo. Non per dei problemi ma per far vedere ai rivali che la loro era stata scoperta: "Finalmente hai scritto Lazio, hai capito che con Roma non c'entri un ca***", questo il testo dello striscione. Poco dopo il settore più caldo del tifo romanista ha tirato fuori la coreografia: cartoncini giallo e rossi che hanno creato uno spettacolo unico rappresentando la lupa e l'acronimo ASR. Sotto la scritta: "Sei tu l'unica mia sposa... sei tu l'unico mio amore".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.