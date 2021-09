Roma, la coreografia della Curva Sud al derby: “Uniti per la vittoria” – FOTO

I piccoli teloni di plastica sono sventolati al cielo accompagnati dai cori dei tifosi subito dopo il fischio d'inizio

Tre file di piccole bandiere: la prima, partendo dall'alto, rossa, poi arancione e gialla. Questa la coreografia dei tifosi della Roma in vista del derby. I tifosi giallorossi l'hanno svelata pochi secondi dopo il fischio d'inizio: i piccoli teloncini di plastica sono sventolati al cielo accompagnati dai cori dei supporters. Sotto uno striscione: "Voi sulla maglia, noi in curva... con questi colori uniti per la vittoria".