Roma, ok della Consob all’Opa: via fissato al 9 ottobre

Con un comunicato emesso questa mattina, la Roma ha fatto sapere che la Consob ha approvato l’offerta pubblica di acquisto (Opa) obbligatoria totalitaria. La stessa Consob aveva inizialmente sospeso i termini di presentazione del documento, chiedendo ai Friedkin una integrazione, arrivata puntuale. L’obiettivo è l’acquisto delle azioni residue del club. Ecco il comunicato:

Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni ordinarie di AS Roma S.p.A. non già direttamente o indirettamente detenute dall’offerente

• Corrispettivo per azione: Euro 0,1165 in contanti per ciascuna azione ordinaria A.S. Roma S.p.A.

• Periodo di adesione: dalle ore 8.30 (ora italiana) del 9 ottobre 2020 alle ore 17.30 (ora italiana) del 29

ottobre 2020, estremi inclusi, salvo proroghe

• Data di pagamento del corrispettivo: 4 novembre 2020, salvo proroghe.

Roma, 6 ottobre 2020 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, e 109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), su un massimo di 84.413.785 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale e godimento regolare, emesse da AS Roma S.p.A. (“AS Roma” o l’“Emittente”), comunicata al mercato in data 17 agosto 2020 (l’“Offerta”), l’Offerente rende noto che, in data 5 ottobre 2020, Consob, con delibera n. 21522, ha approvato il documento relativo all’Offerta (il “Documento di Offerta”) ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.

Periodo di adesione. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 9 ottobre 2020 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 29 ottobre 2020, estremi inclusi, salvo proroghe. Il 29 ottobre 2020 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta, salvo proroghe.

Si segnala che, in ragione del numero di azioni oggetto dell’Offerta, la stessa non sarà oggetto di riapertura dei termini in conformità alle previsioni di cui all’articolo 40-bis, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti.

Corrispettivo.

Quale corrispettivo per l’Offerta, l’Offerente riconoscerà agli azionisti di AS Roma che porteranno in adesione all’Offerta le proprie azioni AS Roma un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,1165, il quale sarà pagato agli aderenti all’Offerta il quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, ossia il 4 novembre 2020 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà sulle azioni portate in adesione. In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta calcolato sulla base del corrispettivo per azione pari a Euro 0,1165 e del numero massimo complessivo di azioni oggetto dell’Offerta sarà pari a Euro 9.834.205,95.

Condizioni.

L’Offerta, in quanto obbligatoria, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l’Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente titolari di azioni ordinarie dell’Emittente.

Pubblicazione.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato nei termini di legge applicabili sul sito internet dell’Emittente (www.asroma.com). Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento di Offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato.

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia. L’Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi) a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copie del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo all’Offerta, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all’Offerta, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.