Roma, la Ceo Souloukou incontra l’UTR: prevista una più ampia collaborazione

Il nuovo volto dirigenziale del club giallorosso ha incontrato la nota associazione. Tra le parti sono state gettate le basi per la realizzazione di tavoli di lavoro comuni

Redazione

La Roma continua a stare al fianco della sua gente. Come comunicato dall'UTR (Unione Tifosi Romanisti), nella giornata di ieri, una piccola delegazione dell'associazione ha avuto modo di incontrare la nuova Ceo giallorossa, Lina Souloukou. Tra le parti si è instaurato un dialogo importante in vista di una collaborazione più ampia in futuro. Ecco il messaggio dell'associazione:

"Incontro che era stato richiesto da diverso tempo e ritenuto necessario per il proseguimento del comune cammino a sostegno della AS ROMA. Come ben sapete aveva terminato il suo incarico l’amico Francesco Pastorella e, non sostituito nell’incarico, avevamo continuato a rapportarci con l’ottimo Tonino Cagnucci che tanto ha fatto per le nostre associazioni in questo periodo. L’incontro è stato veramente gradevole ed, oltre a consentirci di conoscere la più alta carica societaria dopo il Presidente, ha gettato le basi per una più stretta collaborazione arrivando addirittura a concepire dei tavoli di lavoro comuni per una più ampia collaborazione.

Certo non abbiamo risolto nell’immediato tutti i problemi che ben conoscete ma verranno perseguiti nelle sedi più opportuni.

Ricordo le conviviali, le visite Greet & Meet in trasferta, gli alfieri per le collocazioni allo stadio ecc. Gli impegni saranno tanti, e sarà necessario l’impegno di tutti noi per la collaborazione nei programmi dell’AS ROMA oltre per l’aspetto calcistico ma anche nel sociale dove si sta lavorando a progetti di utilità sociale".

