Roma, la carica di Villar: “Chiuso il campionato, ora sotto con l’Europa League” – FOTO

Anche Gonzalo Villar lancia la sfida al Siviglia. Il giovane centrocampista della Roma ha postato una foto sul proprio profilo ufficiale Instagram per caricare i tifosi e l’ambiente in vista del match europeo con gli andalusi. “Abbiamo chiuso la Serie A nella maniera migliore possibile. Adesso sotto con l’Europa League”. Queste le parole del centrocampista romanista, che nell’ultima partita contro la Juventus ha trovato spazio dall’inizio complice anche l’obbiettivo quinto posto già raggiunto dalla Roma la giornata precedente. A centrocampo contro il Siviglia dovrebbe però esserci dall’inizio Cristante in coppia con Diawara, vista la squalifica di Veretout, che priverà Fonseca di uno degli uomini più in forma di questo periodo.