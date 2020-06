Roma, la carica di Mirante: “Ripartiamo” – FOTO

Con ogni probabilità sarà in panchina il giorno di Roma-Sampdoria. Pau Lopez infatti ha quasi smaltito la sua frattura al polso e nei prossimi giorni tornerà in gruppo, così Antonio Mirante non sarà chiamato agli straordinari alla ripresa del campionato. Ma i tantissimi impegni ravvicinati in pochi giorni non escludono un turnover anche tra i pali, dove l’ex Bologna si è sempre dimostrato affidabile. “Ricominciamo”, il messaggio pubblicato dal portiere sul suo account Instagram in vista del nuovo via alla Serie A, in programma per i giallorossi il 24 giugno alle 21.45 in uno stadio Olimpico a porte chiuse.