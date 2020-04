Roma, la carica di Kluivert: “Non vedo l’ora di tornare in campo” – FOTO

Nonostante la passione per il calcio virtuale, Justin Kluivert non vede l’ora di tornare su un campo reale per far rotolare il pallone. L’attaccante della Roma si è espresso sui social proprio per comunicare la sua voglia di tornare a far emozionare i tifosi giallorossi. Queste le sue parole in un post sul suo profilo Instagram: “Non vedo l’ora di tornare in campo”, con tanto di cuoricino di risposta del padre Patrick. Sebbene la lontananza dal terreno di gioco, Kluivert è stato uno dei più attivi in questo periodo di quarantena. La sua passione per FIFA20 lo ha infatti portato sia a pubblicare i suoi traguardi personali sul web sia a rappresentare la Roma nella ‘Stay and Play Cup’, la competizione virtuale organizzata nei giorni scorsi da EA Sports.