Roma, la carica di Abraham: palleggi, applausi e il bacio alla maglia giallorossa

L'attaccante giallorosso continua a lavorare per il suo ritorno dopo l'infortunio al crociato

Tammy Abraham continua il suo percorso verso la guarigione. L'attaccante giallorosso dopo il terribile infortunio al legamento crociato sinistro sta lavorando duramente per tornare al più presto a disposizione di Mourinho . La sua costanza e la sua voglia di tornare sono innegabili , soprattutto dopo l'ultimo video postato direttamente dagli account ufficiali della Roma . Si vede infatti Abraham al lavoro nella palestra di Trigoria che palleggia, si da la carica con un applauso e infine bacia lo stemma del lupetto di Gratton. Un chiaro segno di amore per la Roma e il desiderio di recuperare il prima possibile.

