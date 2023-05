Roma, la carica della Sud in vista della finale: “Sogni di una notte europea”

Nella notte di fronte lo Stadio Olimpico è apparso uno striscione con un messaggio chiaro per chi andrà a Budapest a sostenere la squadra: "Buon viaggio romanisti"

Il conto alla rovescia è partito, così come le auto e gli aerei che già da ieri stanno accompagnando i tifosi della Roma a Budapest dove domani ci sarà la finale di Europa League contro il Siviglia. Nella notte, davanti allo Stadio Olimpico alcuni ragazzi della Curva Sud hanno srotolato uno striscione per caricare la squadra ma anche tutti quelli che in queste ore raggiungeranno l'Ungheria: "Sogni di una notte europea. Buon viaggio romanisti". Questo il messaggio con chiaro riferimento alla serata storica che la Roma e suoi tifosi vivranno domani alla Puskas Arena.