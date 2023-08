Roma, la carica della Sud: “Bruno in panchina, José sugli spalti. Uniti tutti quanti”

La Roma riparte con i tifosi al suo fianco. Per l'esordio stagionale contro la Salernitana l'Olimpico è sold out come al solito e la Curva Sud si schiera al fianco di Mourinho e di Conti: "Bruno in panchina José sugli spalti... passato a presente uniti tutti quanti". Oggi dopo 18 anni dall'ultima volta Marazico torna a bordocampo prendendo il posto dello Special One. Mou è squalificato e non ci sarà neanche contro il Verona sabato. La scelta della società di portare la bandiera giallorossa in panchina è piaciuta a tutto il tifo romanista. Poco dopo gli ultras giallorossi hanno esposto un altro striscione: "Si siamo lasciati a Budapest, ci ritroviamo oggi più forti di prima avanti ragazzi l'Olimpico è con voi".