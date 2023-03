Roma, le reazioni al gol Mancini: la calma di Mourinho e la gioia di Abraham

L'allenatore giallorosso non si scompone, Tammy corre sotto la curva a festeggiare coi compagni

Il gol di Mancini contro la Juventus ha fatto alzare dalla sedia o dal seggiolino dell'Olimpico tutti i tifosi della Roma. Ma c'è qualcuno che ha reagito con la freddezza di chi sa che le partite finiscono solo quando l'arbitro fischia tre volte. Stiamo parlando di Mourinho. In un video postato sui canali ufficiali del club, possiamo vedere la compostezza con cui l'allenatore portoghese reagisce al gol. Il mister osserva e appunta qualcosa sul taccuino, probabilmente le scelte tattiche per proseguire il match al meglio. Opposta e contraria la reazione di Abraham a pochi metri da lui: l'inglese esulta come se il gol fosse suo, segno della grande unione della squadra. Ironizzando, il club scrive: "Mourinho Cam: avete avuto tutti la stessa reazione composta vero? DAJE ROMA!"