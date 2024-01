Roma, Kumbulla torna tra i convocati per il derby: “Non vedo l’ora”

Il difensore albanese è pronto a sedersi nuovamente in panchina dopo l'infortunio al crociato della scorsa stagione e sui social non ha nascosto la sua emozione

Finalmente un sorriso per Marash Kumbulla dopo tanta sofferenza. Il centrale albanese, infatti, tornerà in panchina nel match di domani sera contro la Lazio. Il difensore della Roma torna tra i convocati di Mourinho ed è pronto a dare una mano ai suoi compagni in un momento di grande emergenza. Kumbulla era rientrato a Trigoria lavorando gradualmente in gruppo, ma ora l'attesa è davvero finita. Lo stesso Marash su Instagram ha mostrato la sua felicità: "Non vedo l'ora". Dopo il brutto infortunio al crociato della scorsa stagione, il giocatore vede finalmente la luce in fondo al tunnel.