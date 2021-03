Roma, Kumbulla suona la carica: “Tre punti importantissimi, noi non molliamo”

La vittoria contro la Fiorentina ha riportato il buon umore in casa Roma. Può festeggiare anche Kumbulla, tornato titolare dopo i problemi fisici, che ha commentato così la partita in un post social: “Torniamo a Roma con tre punti importantissimi. Noi non molliamo, forza ragazzi”. Il centrale ex Verona ha contenuto bene Vlahovic durante il match, ma è stato ammonito per proteste e per questo sarà costretto a saltare il prossimo match (era diffidato). Contro il Genoa Fonseca dovrà chiedere gli straordinari a Mancini e Cristante.