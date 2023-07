Roma, Kumbulla si allena in palestra e punta al recupero: “Mai fermarsi”

Marash Kumbulla continua la sua riabilitazione dopo il brutto infortunio che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca già sul finale della scorsa stagione. Direttamente da Trigoria, il difensore albanese prosegue, senza sosta, gli esercizi in palestra nel tentativo di recuperare il prima possibile. Come postato dal suo account Instagram, la voglia di rimettersi in gioco è tanta: "Si continua il lavoro di recupero: avanti senza mai fermarsi". Kumbulla non vede il campo dal match contro il Milan disputato all'Olimpico lo scorso 29 aprile. Rimettersi in sesto dopo la rottura rottura del crociato del ginocchio destro non è facile, ma Marash, con pazienza e senza forzare troppo la mano, sta facendo dei piccoli passi in avanti verso la via del pieno recupero.