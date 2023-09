Roma, Kumbulla si allena col pallone e gioisce per il 7-0: “Sono ancora più motivato”

Si allena col pallone, gioisce per la vittoria dei compagni di squadra, si gode la piccola Matilde e punta dritto al ritorno entro la fine dell'anno. Marash Kumbulla vede la luce, anche se il fondo del tunnel non è ancora arrivato. Il difensore albanese su Instagram ha postato una storia dove effettua alcuni passaggi col pallone in palestra. Poi il post dopo la vittoria per 7-0 di Dybala e compagni: "Contento per la grande vittoria di ieri, continuo la preparazione con ancora più motivazione! Daje". Nella sfida di ritorno dello scorso campionato di maggio contro il Milan Kumbulla aveva riportato una complessa lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Tra i 6 e gli 8 mesi i tempi di recupero stimati dopo l'operazione.