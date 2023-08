Roma, Kumbulla prosegue la riabilitazione: “Keep working”

il difensore albanese mostra il suo allenamento sui social e suona la carica per il rientro

Marash Kumbulla continua il percorso di recupero e posta sui social il suo lavoro: "Continuare a lavorare". Dopo la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro e l'operazione proseguono gli allenamenti del difensore che con determinazione spera di rivedere il campo al più presto anche se probabilmente dovrà attendere il nuovo anno per essere nuovamente a disposizione di Mourinho. Tutta squadra e la società seguono con attenzione la sua ripresa e il suo ritorno per il tecnico giallorosso sarà sicuramente un innesto importante per il reparto difensivo.