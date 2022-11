Roma, Kumbulla: “In Giappone non solo calcio. Ora pausa, poi si torna a lavoro”

Il difensore albanese racconta in un post la sua esperienza nel Sol Levante. Ora c'è la pausa, poi il ritiro in Portogallo

Kumbulla ha pubblicato sui suoi canali social un post riassuntivo dell'esperienza in Giappone appena conclusa. In attesa della seconda parte del ritiro invernale che si svolgerà in Portogallo, il difensore giallorosso ha voluto omaggiare il Sol Levante e la sua cultura. Queste le sue parole: "Non è stato solo calcio, è stata la scoperta di una nuova e bellissima cultura. Ora si torna a casa per una piccola pausa, per poi tornare a lavorare al meglio".