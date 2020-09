Roma, Kumbulla è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche – FOTO – VIDEO – LIVE

Un’operazione da 30 milioni di euro – tra prestito (5 milioni), obbligo di riscatto (fissato a 18) e bonus (circa 7) – è il primo investimento dell’era Friedkin per la nuova Roma che verrà. Marash Kumbulla, ventenne albanese cresciuto all’interno dell’ambiente Hellas Verona, corre contro il tempo per essere subito a disposizione di Paulo Fonseca, nella prima di campionato sabato alle 20.45 contro la sua ex squadra. Step by step, ma tutto in una giornata: arrivo a Fiumicino, visite mediche a Villa Stuart e firma sul contratto. Kumbulla è pronto a vestire la nuova maglia giallorossa, firmando un quinquennale da 1,5 milioni netti a stagione.

CRONACA LIVE

Ore 17.37 – Kumbulla è arrivato a Villa Stuart. Adesso si procederà con le visite mediche di routine e, nel caso in cui diano esito positivo, si procederà con la firma sul contratto.

Ore 17.00 – Il centrale albanese, dopo essere uscito dall’aeroporto accompagnato da papà, fratello e agente, si dirige ora a Villa Stuart per le visite mediche di routine.

Ore 16.35 – Marash Kubulla è atterrato a Fiumicino con il volo proveniente da Verona.

Valerio Salviani – Dario Marchetti