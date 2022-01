Roma, Kumbulla dona 50 palloni al Punto Luce di Save the Children a Torre Maura

Il messaggio di Marash ai bambini: "Questi palloni servono per divertirvi ma anche per continuare ad allenarvi, così magari diventate anche più forti. Non smettete mai di sognare e di credere sempre in voi"

Marash Kumbulla si è reso protagonista di una bella iniziativa benefica a favore del punto luce di Save the Children a Torre Maura, centro impegnato nell'educazione di ragazzi dai 6 ai 16 anni. Il centrale albanese ha donato alla struttura 50 palloni alcuni da calcio e altri da pallavolo per dare la possibilità ai bambini di svolgere attività fisica. Il numero 24 giallorosso ha commentato così il gesto rivolgendosi ai destinatari del regalo: "Spero davvero con tutto il cuore che vi sia piaciuta questa sorpresa. Questi palloni servono per divertirvi ma anche per continuare ad allenarvi, così magari diventate anche più forti. Non smettete mai di sognare e di credere sempre in voi. Volevo mandare un grosso abbraccio anche a tutti gli educatori di Save the Children Italia e di Antropos che dedicano le loro giornate a questo bellissimo progetto. Spero tanto di potervi conoscere ed incontrare dal vivo al più presto e di stare insieme a voi, un abbraccio”.