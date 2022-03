Roma, Kumbulla domani può raggiungere le 50 presenze in giallorosso

Domani vista l'assenza di Mancini il centrale albanese taglierà questo importante traguardo

Da esubero a titolare, Kumbulla dopo qualche problema con Mourinho ad inizio anno è diventato uno dei pilastri della difesa giallorossa. L'ex Verona è arrivato nella capitale nell'estate del 2020, domani contro il Vitesse potrà raggiungere il traguardo delle 50 partite in maglia giallorossa. Secondo i dati dell'Instat il centrale albanese è il miglior difensore della Roma nel 2022. Nel nuovo anno infatti è stato l’unico del reparto arretrato giallorosso a trovare il gol, grazie alla rete realizzata contro il Lecce in Coppa Italia. Come dimostrano i dati Marash ha la più alta percentuale di passaggi riusciti (93%) tra i difensori. L’ex giocatore dell’Hellas recupera in media 10 palloni a partita, più di Smalling e Ibanez che ne recuperano uno in meno (9). Domani, vista anche l'assenza di Mancini, potrà tagliare questo importante traguardo.