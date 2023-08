Roma, Kumbulla continua il recupero a Trigoria: “Mollare mai”

Il rientro è lontano ed è fissato per la fine del 2023. Il recupero a Trigoria procede bene e si sta allenando insieme ad Abraham

Marash Kumbulla prosegue la riabilitazione dopo l'infortunio al crociato rimediato nel match della passata stagione contro il Milan. Il difensore albanese dopo l'operazione non si è mai fermato e pubblica i suoi allenamenti sui social. Oggi ha caricato delle foto e ha scritto su Instagram: "Mollare mai". Il rientro è lontano ed è fissato per la fine del 2023. Il recupero a Trigoria procede bene e si sta allenando insieme ad Abraham. Anche l'inglese ha subito il grave infortunio al ginocchio, ma per lui i tempi di recupero sono più lunghi. L'inglese tornerà nei primi mesi del nuovo anno.