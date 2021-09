Roma-Sassuolo, Kumbulla out per gastroenterite e Bove per scelta tecnica

Mourinho infatti aveva tutti a disposizione e, a turno, rimane fuori qualcuno. Stavolta è toccato al centrocampista

Oggi Mourinho siede per la millesima volta in carriera in panchina e lo fa in giallorosso contro il Sassuolo. Non sono accanto a lui a disposizione però Kumbulla e Bove. Il difensore albanese è alle prese con una gastroenterite, mentre per il secondo è una normale scelta tecnica: Mourinho infatti aveva tutti a disposizione e, a turno, rimane fuori qualcuno. Stavolta è toccato a Bove.