Roma, Kristensen è già carico: in panchina nel match contro la Boreale

La Roma a Trigoria è scesa in campo nel primo test amichevole del suo pre campionato contro la Boreale. Sotto l'afa asfissiante della capitale, i giallorossi di Mourinho hanno l'opportunità di provare a sciogliere ulteriormente i muscoli in questo inizio di ritiro e mettere in pratica gli schemi tattici dell'allenatore portoghese. In panchina, è presente anche il nuovo arrivato Rasmus Kristensen, ufficializzato nella giornata di ieri. Il giocatore danese vuole subito farsi trovare pronto per cominciare alla grande questa sua nuova avventura con la maglia giallorossa. Nonostante non possa essere della sfida, Kristensen ha voluto vedere da vicino i compagni all'opera.