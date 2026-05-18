Michael Konsel è tornato a parlare di Roma. L'ex portiere lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata al portale OggiSportNotizie nella quale ha analizzato l'andamento della stagione giallorossa. Queste le sue parole:

Lei si aspettava che Ranieri venisse sollevato dall’incarico? “Sinceramente no, è stato un ottimo allenatore lui ha dimostrato molte volte le sue qualità. Gasperini però sta facendo molto bene a Roma e già si vedono le sue qualità”.

Gasperini pensa che potrà aprire un ciclo con il club giallorosso? “Lui ha iniziato molto bene e già si vede la sua mano, sta crescendo sempre di più, quindi secondo me si”.

Lei cosa ne pensa di questa società attuale della Roma? “I tifosi per me sono i numeri uno perché mi hanno accolto in un modo fantastico e mi hanno fatto sentire da subito uno di loro. La società non posso giudicarla perché sono lontano e non conosco nessuno”.

A lei che emozione gli ha regalato il derby di Roma? “È una cosa molto speciale, perché un derby significa tanto per la tifoseria e società. A me è piaciuto giocare sempre queste partite importanti, perché sono match con tanta pressione e le giocavo volentieri perché ti davano più motivazione. Se tu vinci un derby è una cosa molto speciale sia per tifosi che per giocatori”.