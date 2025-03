Roma, Koné è un caso: doppia esclusione, il precedente Juric e i post sulla Francia

Egoista oppure no? Il dubbio resta, ma la sensazione è che la scelta di escludere Manu Koné contro l'Athletic da parte di Ranieri sia nata dopo la prestazione di Empoli. Una mossa a sorpresa vista la titolarità assoluta negli ultimi mesi del francese e il clima da battaglia previsto al San Mames, a prescindere dal rosso di Hummels. A dire il vero Koné era stato "panchinato" anche all'andato salvo poi entrare nell'ultimo quarto d'ora. “Qualcuno ha giocato per sé stesso– aveva detto Ranieri in Toscana – e non per la squadra. Ma non vi dirò chi è”. Ieri dopo la partita il tecnico ha glissato sulla domanda: “Se era lui il giocatore egoista? Con l’Athletic preferivo altri al suo posto, tutto qui”. In allenamento Ranieri aveva "svegliato" Manu visto forse un po' svogliato. "Buongiorno eh". Il francese a fine partita sui suoi profili social ha postato tre storie per celebrare la convocazione con la Francia. Nessun riferimento alla sconfitta di Bilbao fino a stamattina quando il francese ha pubblicato un "Forza Roma". Forse consigliato, forse no. L’accusa di giocare poco per la squadra era arrivata già da Ivan Juric ad ottobre. “Ha talento, ma deve imparare a giocare con gli altri”, aveva detto il croato . Con l’arrivo di Ranieri Koné, voluto fortemente da De Rossi in estate, è diventato fondamentale tanto da conquistare un posto fisso con la Francia.