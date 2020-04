Roma, Kluivert svela il suo “Dream Team”: 4-3-3 e in attacco i due Ronaldo e Messi – VIDEO

In attesa di riprendere a giocare, i giocatori della Roma si divertono con alcuni “giochi” social. Justin Kluivert ha svelato in un video il suo “dream team” ideale. Le sue parole:

“Il modulo scelto è il 4-3-3 offensivo. Questo è il modo in cui mi piace giocare e se fossi un allenatore sceglierei sicuramente il 4-3-3. Come portiere scelgo Buffon perché gioca a calcio da molto tempo, ha iniziano quando era un ragazzo ed è ancora molto forte. A destra scelgo Cafu, praticamente non l’ho visto giocare ma ne ho sentito parlare e ho visto i suoi video. Deve essere stato un terzino forte, veloce e potente. I centrali che scelgo sono van Dijk e Maldini, con due centrali così nessuno potrebbe segnare. Come terzino sinistro scelgo Marcelo, tecnico e forte. A centrocampo dico Zidane, ha un’ottima visione di gioco e sa già a chi dare la palla. E’ molto intelligente, così come Pirlo, anche lui nel mio team. Iniesta è l’ultimo che scelgo. In attacco ce ne sono tanti da poter scegliere. Sicuramente ci sono Cristiano Ronaldo e Messi, perché hanno fatto qualcosa di incredibile durante le loro carriere. Nessuno può dirgli nulla. Come prima punta dico Ronaldo, il brasiliano”.