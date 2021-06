Roma, Kluivert si dà alla boxe e aspetta la chiamata di Mourinho

L'olandese potrebbe rientrare nei piani del tecnico, che lo aveva messo nel mirino ai tempi dell'Ajax

Quella tra Kluivert e la Roma potrebbe diventare la storia di un amore ritrovato. Dopo la stagione in prestito il Lipsia non lo riscatterà e il figlio di Patrick dovrà essere a disposizione per il ritiro con i giallorossi. A Trigoria incontrerà Mourinho e potrà scoprire cosa ne sarà del suo futuro. Lo Special One aveva messo nel mirino l'olandese ai tempi dell'Ajax e potrebbe decidere di dargli una chance nella capitale. Kluivert nel frattempo è ad Amsterdam e per tenersi in forma si allena in una palestra di arti marziali. Il giocatore ha postato alcune foto che lo ritraggono mentre boxa con il sacco. Anche lui, come i compagni, ha ricevuto la mail con le indicazioni dello Special One per presentarsi al ritiro al massimo della forma.