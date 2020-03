Roma, Kluivert: “L’emozione del gol non ha prezzo”. Smalling: “Niente depressione del lunedì”

La Roma si sveglia con tre punti in più in classifica: la vittoria alla Sardegna Arena è alle spalle e la squadra di Fonseca comincerà domani a preparare l’impegno contro la Sampdoria di Ranieri. Sui social però, dopo i festeggiamenti a fine partita, ritornano alcuni giocatori della Roma. Smalling sorride in un abbraccio di gruppo nella foto postata su Instagram e si rivolge ai tifosi: “Buongiorno, auguro a tutti voi una bella settimana. Oggi niente depressione del lunedì”.

Anche Kluivert, dopo due gol consecutivi contro Gent e Cagliari, decide di festeggiare alla sua maniera su Instagram, postando una foto che lo ritrae durante l’esultanza dopo la rete di ieri sera: “Questa emozione non ha prezzo” @forzaroma Email