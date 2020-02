Roma, Kluivert decisivo in trasferta: 4 gol su 6 arrivati fuori casa

La firma di Justin Kluivert regala la gioia degli ottavi di finale alla Roma, che batte il Gent e prosegue il suo cammino in Europa League. Il gol dell’olandese arriva nell’unico tiro in porta dei giallorossi alla squadra belga. Con questa rete, Kluivert segna il quarto gol, sui sei finora realizzati, in trasferta (con una media del 67%). L’esterno olandese in Europa procede ad una media di un gol ogni tre partite (4 su 12), statistica che si abbassa se si prendono in considerazione i gol in Serie A, uno ogni dodici partite.