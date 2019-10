Roma, Kluivert carico sui social: “Si torna nel branco” – FOTO

Dopo la pausa delle nazionali si torna a Trigoria. Justin Kluivert ha voluto lanciare la carica sui social in attesa del rientro in gruppo. Queste le sue parole sull’account ufficiale Instagram: “Ho passato una bella settimana con i giovani leoni, adesso si punta al ritorno nel branco con i lupi“. Quello con la Samp sarà subito un test importante per l’ex esterno dell’Ajax, apparso nelle interviste rilasciate dal ritiro oranje grintoso e determinato a far bene con la Roma di Fonseca, soprattutto in fase realizzativa. L’obiettivo dichiarato è quello di guadagnarsi la convocazione con la nazionale maggiore a suon di reti e di prestazioni importanti in maglia romanista.