Roma, Karsdorp verso la convocazione contro il Lecce

Dopo la chiusura della telenovela Zaniolo, in casa Roma potrebbe finire anche il caso Rick Karsdorp. Come riportato da Sky, il terzino olandese potrebbe ritornare tra i convocati nel match contro il Lecce in programma sabato alle 18 al Via del Mare. Dopo il rumoroso post partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo, nell ultime uscite pubbliche Mourinho e Tiago Pinto avevano aperto al ritorno in campo dell'olandese che quindi potrebbe partire con la squadra per la prima volta dal 9 novembre.