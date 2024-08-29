Finisce l'avventura con la Roma di Rick Karsdorp. L'olandese e il club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto. Il terzino era stato messo fuori da Daniele De Rossi e non è mai allenato con il resto del gruppo durante il ritiro estivo. Questo il comunicato della Roma: "L'AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rick Karsdorp. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2017, il calciatore ha totalizzato 157 presenze con questa maglia, contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022. "Voglio ringraziare i tifosi della Roma per queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso. Ciao Roma!", ha detto Karsdorp. Il Club ringrazia Rick per il suo contributo e la sua dedizione all'AS Roma e augura a lui e alla sua famiglia le migliori fortune nella prossima destinazione".