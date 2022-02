Roma, Karsdorp preso di mira sui social: rende privato l’account Instagram

Il terzino olandese ha anche disattivato i commenti sotto le sue foto

La Roma non va oltre il pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Prestazione da dimenticare per molti calciatori giallorossi, tra cui Karsdorp. Il terzino destro da un po’ di giornate è uno dei peggiori in campo. Nella partita di oggi è colpevole su entrambi i gol dei neroverdi. Anche a San Siro ha molte responsabilità sul primo gol di Dzeko. I tifosi hanno preso di mira l’olandese sui social e l’ex Feyenoord è stato costretto a disattivare i commenti e rendere privato l’account Instagram.