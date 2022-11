Roma, Karsdorp posta sui social un cuore giallo e uno rosso spezzato

Karsdorp e la Roma sembrano sempre più lontani. Dopo l'errore del terzino olandese che è costato il pareggio con il Sassuolo, Mourinho ha pubblicamente attaccato il suo calciatore: "La squadra è stata tradita da un atteggiamento di un giocatore... Diciamo non professionale. Ha tradito tutti gli altri". Oggi il tecnico portoghese ha escluso Karsdorp dalla lista dei convocati per la sfida contro il Torino e il terzino ha postato una storia sul suo profilo Instagram con un cuore giallo, uno rosso spezzato e la faccina che piange. A fine partita Mourinho ha risposto così ad una domanda sull'assenza di Karsdorp: "Decisione mia. Non devo spiegare tutte le decisioni che prendo. Lui sa perché, i compagni anche. Io non devo dire il perché".