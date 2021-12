Roma, Karsdorp: “Mi piaceva bere e uscire, ora Mourinho mi rende migliore”

Nella rivista rilasciata a ELF Voetbal, il terzino olandese ha parlato dello Special One, dei tifosi giallorossi e del derby con la Lazio

Il terzino della Roma Rick Karsdorp ha rilasciato un'intervista alla rivista ELF Voetbal, dove ha parlato della squadra giallorossa e del suo rapporto con la città e i tifosi. Olandese, 26 anni, ormai titolare inamovibile, ha spiegato come lo Special One sia stato fondamentale per la sua crescita: "Mourinho mi rende migliore. Mi piaceva bere e uscire - ha detto Karsdorp - non succede più. Il motivo per cui sono venuto a giocare all'estero, è stato proprio per il progetto della Roma". Della tifoseria giallorossa ha elogiato la 'privacy' che viene rispettata: "Non è male. Qui ti lasciano davvero tranquillo. Ovviamente vengo avvicinato quando cammino per strada, ma in generale i sostenitori non esagerano. Se sono fuori a cena, aspettano pazientemente fino al termine per un autografo o una foto".