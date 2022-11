Roma, Karsdorp resta ad Amsterdam. E la moglie cerca una massaggiatrice sui social

Mourinho lo ha atteso invano due giorni. Il terzino si trova in Olanda come conferma Astrid che su Instagram ha messo un annuncio particolare

Secondo giorno di buca di fila e ancora tante polemiche. Rick Karsdorp non ha nessuna intenzione di tornare a Trigoria e a un giorno dalla partenza per il Giappone ha deciso di ignorare di nuovo la convocazione di Mourinho. Ma dove è l'aitante terzino olandese? Facile, ad Amsterdam. Dove avrebbe preso una casa in affitto dal giorno della sua partenza da Roma, ovvero il 13 novembre quando all'Olimpico si giocava Roma-Torino. A dare ulteriore conferma di questa ipotesi ci ha pensato la moglie Astrid che in una storia su Instagram ha anche avanzato una richiesta particolare: "Sto cercando una brava massaggiatrice che venga a casa mia ad Amsterdam". Nel frattempo il marito ha dato mandato al suo agente di sondare il terreno sia in Italia che all'estero. Tra un massaggio e l'altro.