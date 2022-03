Roma, Karsdorp domani in conferenza stampa con Mourinho alle 18.45

Il terzino olandese tornerà nel suo paese di nascita in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Conference League.

Domani alla vigilia del match contro il Vitesse parlerà Mourinho alle 18.45. Il tecnico portoghese tornerà in conferenza stampa dove aver saltato le ultime due prima delle gare con Spezia e Atalanta. Con lo "Special One" ci sarà Karsdorp, il terzino olandese risponderà alle domande dei giornalisti. Il calciatore giallorosso tornerà nel suo paese di nascita in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Conference League.